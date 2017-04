Vom 13. bis 17. April 2017 gastiert der Circus Knie in Winterthur. Mit dem Bus gelangen die Fahrgäste bequem und ohne Parkplatzsuche zur Vorstellung. Im Anschluss an die Abend- oder Nachtvorstellungen bietet Stadtbus Extrabusse vom Teuchelweiher in Richtung Töss, Wülflingen und Oberwinterthur.