Die Stadt Winterthur eröffnet mit der «Veloroute Töss» den ersten zusammenhängenden Abschnitt des neuen städtischen «Velorouten-Netzes». Die «Veloroute Töss» ist ab Untere Briggerstrasse bis Drehscheibenplatz nach den planerischen Grundsätzen für Veloschnellrouten mit Sofortmassnahmen umgesetzt.

Auf der Strasse zur Kesselschmiede und der Tössfeldstrasse, im Abschnitt Untere Briggerstrasse bis Drehscheibenplatz, wurde der erste zusammenhängende Abschnitt der sechs städtischen Velorouten erstellt. Gemäss den für Veloschnellrouten definierten Grundsätzen (vgl. Medienmitteilung vom 16. Juli 2020) wurden die Parkfelder auf der Strasse zur Kesselschmiede und Tössfeldstrasse aufgehoben und neu in den umliegenden Strassen angeordnet. Die «Veloroute Töss» ist neu vortrittsberechtigt gegenüber der Jägerstrasse. Dazu wurde die Trottoirüberfahrt in der Kurve aufgehoben. Eine einheitliche Gestaltung mit einem roten Band entlang dem Fahrbahnrand soll die Wiedererkennbarkeit der «Veloroute Töss» erhöhen.

Von Veloschnellroute zu den sechs städtischen Velorouten

Der ursprünglich als Arbeitstitel verwendete Begriff der Veloschnellroute weckte mit dem Wortteil «schnell» gewisse Befürchtungen. In Zusammenarbeit mit House of Winterthur konnte der neue Name mit dem für Winterthur stehenden Herz-W entwickelt werden. Die Veloschnellrouten Nr. 1 bis 6 werden neu als «Veloroute Oberwinterthur», «Veloroute Hegi», «Veloroute Seen», «Veloroute Töss», «Veloroute Wülflingen» und «Veloroute Rosenberg» benannt und mit einem Herz-W gekennzeichnet.

Weitere Projekte

Das rot markierte Band der «Veloroute Töss» soll Erkenntnisse über einfache Sofortmassnahmen an bestehenden Strassen liefern. Ziel ist es, bis im Jahr 2030 das Velo-Netz mit den sechs städtischen Velorouten nach Töss, Wülflingen, Rosenberg, Oberwinterthur, Hegi, Seen in einem roten Belag auszubauen und dadurch die Attraktivität für Velofahrende weiter zu erhöhen. Als nächstes steht die Umsetzung des Rennwegs im Abschnitt Schützenstrasse bis Wartstrasse an, der Grünauweg, die Hegistrasse und die Freiestrasse sind bereits in einem roten Asphalt realisiert. Weitere Abschnitte sind geplant.

Die «Veloroute Töss» ist Teil des Legislaturprogramms 2022–2026 der Stadtrats: Sie gehört zur Massnahme «Komfortable, direkte und sichere Velowege» und zur Stossrichtung «Stadtverträgliche Mobilität ermöglichen».