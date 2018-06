Tag der offenen Tür Am Samstag, 2. Juni 2018 bietet sich Interessierten die Gelegenheit, den neuen Hauptsitz von Stadtwerk Winterthur an der Unteren Schöntalstrasse 12 in Winterthur-Töss zu besichtigen. Besucherinnen und Besucher können sich auf einen Rundgang begeben und die 25 Attraktionen der Leistungsschau erleben. Weitere Informationen