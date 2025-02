Über psychische Gesundheit sprechen: Neuer Podcast der Prävention und Suchthilfe

Psychische Gesundheit wurde lange vernachlässigt, rückt aber zunehmend ins öffentliche Bewusstsein – und sie betrifft uns alle. Ein dreiteiliger Podcast der Prävention und Suchthilfe Winterthur beleuchtet das wichtige Thema aus verschiedenen Perspektiven und gibt praktische Tipps zur Förderung der mentalen Gesundheit.

Um die psychische Gesundheit in der Schweiz steht es aktuell nicht besonders gut. Knapp 20 Prozent der Schweizer Bevölkerung fühlt sich psychisch belastet, rund 10 Prozent zeigen Depressionssymptome. Stress – ein grosses Risiko für die psychische Gesundheit – nimmt zu, denn rund ein Viertel aller Arbeitnehmenden fühlt sich bei der Arbeit gestresst. Was kann man dagegen tun? Diese Frage beleuchtet ein dreiteiliger Podcast der Prävention und Suchthilfe Winterthur.

Verschiedene Blickwinkel auf das psychische Wohlbefinden

Die drei Folgen der Podcast-Serie befassen sich jeweils mit unterschiedlichen Aspekten der psychischen Gesundheit. Zuerst wird das Thema allgemein betrachtet: Was bedeutet psychische Gesundheit überhaupt? Die zweite Folge richtet den Fokus auf Kinder und Jugendliche, die häufig unter Leistungsdruck, Stress und schwierigen sozialen Dynamiken leiden. Fachleute stellen Angebote für Kinder und Jugendliche in Winterthur vor, die in herausfordernden Situationen unterstützen können. In der letzten Folge wird differenziert, wann von einer Lebenskrise und wann von einer psychischen Erkrankung zu sprechen ist. Auch hier werden Unterstützungsangebote vorgestellt und Tipps geboten, wie man eine psychische Erkrankung vorbeugen kann und welche Behandlungsmöglichkeiten bestehen.

Ziel: Sensibilisierung für psychische Gesundheit

Die Podcast-Serie richtet sich an alle, die sich für das Thema psychische Gesundheit interessieren. Sie bietet Betroffenen Hilfe und gibt Angehörigen oder Bekannten Tipps, wie sie Belastungssituationen bei anderen erkennen und ansprechen können. Ziel ist, das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu stärken, Menschen dafür zu sensibilisieren, sich mit der eigenen mentalen Gesundheit zu befassen und ein offenes Ohr für Mitmenschen zu entwickeln.

Die drei Folgen sind ab sofort auf der städtischen Website unter stadt.winterthur.ch/psychische-gesundheit sowie auf den gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.