Über eine Million Besucher:innen in den Winterthurer Bibliotheken

Die Gäste sind zurück: Zum ersten Mal seit dem Corona-Ausbruch wurden 2023 an den acht Standorten der Winterthurer Bibliotheken gesamthaft wieder über eine halbe Million physischer Eintritte gezählt. Gleichzeitig stieg auch die Zahl der virtuellen Besucher:innen weiter an und verschaffte den Winterthurer Bibliotheken damit einen neuen Rekord an Nutzenden.

Gemäss Jahresbericht konnten die Winterthurer Bibliotheken für das Jahr 2023 fast 510'000 physische Eintritte ausweisen. Dies sind rund 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gründe liegen einerseits in der deutlichen Zunahme von Veranstaltungen, die an allen acht Standorten der Winterthurer Bibliotheken stattgefunden haben. Ein weiterer Grund für die Nutzungssteigerung liegt in Wülflingen. Dort wurde 2023 der unbediente Bibliotheksbetrieb getestet. Dass die Bibliothek neu auch vormittags für die Gäste geöffnet war, hat in Wülflingen zu einer Zunahme der Eintritte um fast 25 Prozent geführt.

Parallel dazu stiegen die digitalen Besuche weiter deutlich an. 2023 wurden fast 600'000 virtuelle «Eintritte» registriert. Dies ist eine weitere Zunahme von über 10 Prozent gegenüber dem Rekord aus dem Vorjahr. Damit zahlt sich auch die Umstellung auf das neue digitale Angebot «Aubora Overdrive» aus. Gemeinsam mit Partnerbibliotheken in anderen Schweizer Städten haben die Winterthurer Bibliotheken diese Plattform im letzten Jahr eingeführt. Mit «Aubora Overdrive» steht den Nutzer:innen ein stabiles und reichhaltiges Angebot an E-Books, E-Audios und E-Magazines zur Verfügung.

Als eine von vielen Erfolgsgeschichten der Winterthurer Bibliotheken hat sich der «Sprachtreff Deutsch» etabliert. Dieses Konversationsangebot steht allen zur Verfügung, welche ihre erworbenen Deutschkenntnisse im Gespräch mit anderen vertiefen möchten. Die Treffs, die von Freiwilligen moderiert werden, stossen auf ein so grosses Interesse, dass sie neu – neben der Stadtbibliothek – auch in den Bibliotheken Seen und Wülflingen angeboten werden.

Der interaktive Jahresbericht 2023 ist ab sofort auf der Website der Winterthurer Bibliotheken (www.winbib.ch) einsehbar. Neben den erwähnten Zahlen enthält dieser unter anderem eine Rangliste der bestausgeliehenen Medien, einen Rückblick auf die ausgebuchte Veranstaltung der Sammlung Winterthur zum 100. Geburtstag des bedeutenden Winterthurer Jugendbuchautoren Heiner Gross und Impressionen vom erfolgreichen Lesesommer 2023, an dem über 2’600 Jugendliche aus Winterthur und der Umgebung teilgenommen haben.