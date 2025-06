Über 2600 Schüler:innen starten an der 42. Töss-Stafette

Dieses Jahr findet die traditionelle Töss-Stafette am 17. Juni 2025 statt. Zum Start auf dem Reitplatz in Winterthur Töss sind über 2600 Schülerinnen und Schüler der 4. bis 9. Klasse angemeldet.

Auch dieses Jahr lockt die Töss-Stafette wieder viele Kinder und Jugendliche an: 2655 Schüler:innen aus dem ganzen Kanton Zürich nehmen in 295 Teams an der diesjährigen Lauf-Stafette teil. Die gemischten Teams starten in sechs Kategorien von der 4. Primarklasse bis zur 3. Sekundarklasse. Start und Ziel ist der Reitplatz in Winterthur-Töss. Dank der Zürcher Kantonalbank, die diesen Schulsport-Anlass seit vielen Jahren unterstützt, können die Klassen auch dieses Mal ohne Startgeld teilnehmen.

Der Start erfolgt gestaffelt ab 13 Uhr, die Rangverkündigung ist um 15 Uhr. Die zu bewältigenden 16 Kilometer werden auf neun Teilstrecken zwischen 1,2 und 2,3 km aufgeteilt. Die definitiven Ranglisten werden im Internet publiziert unter www.datasport.com.

Die Töss-Stafette ist seit Jahren einer der grössten Schulsportanlässe im Kanton Zürich. Diese Laufveranstaltung wird bei jedem Wetter durchgeführt. Weitere Angaben sind unter stadt.winterthur.ch/schulsport zu finden. Zuschauende und Medien sind herzlich willkommen, die Teilnehmenden anzufeuern und Impressionen des bunten Sporttreibens einzufangen.

Wichtig ist: Die Zufahrt zum Reitplatz ist ab 11 Uhr gesperrt. Es empfiehlt sich, den Bus Linie 1 bis Endstation Töss oder den Bus Linie 5 bis Rosenau respektive Steigmühle zu benutzen. Parkmöglichkeiten sind in der Nähe des Start- und Zielgeländes beim Rossbergparkplatz vorhanden und entsprechend ausgeschildert.