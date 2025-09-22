Über 1900 Läuferinnen und Läufer starten an der neunten Winti-Sola

Am kommenden Samstag, 27. September 2025, ist der Rundweg Winterthur zum neunten Mal Austragungsort der Winti-Sola. Neben der Zwölfer-Stafette mit einer Streckenlänge von 83 Kilometern gibt es drei weitere Kategorien: Zweier-, Vierer- oder Fünfer-Teams absolvieren darin Teilstrecken. Auch die Mini-Winti-Sola für Duos findet wieder statt: Für die Plausch-Stafetten auf dem Teuchelweiherplatz können sich Spontane auch noch vor Ort anmelden.

Martina Blum, Stadträtin und Vorsteherin des Departements Schule und Sport, gibt am Samstag, 27. September 2025, um 9 Uhr auf dem Teuchelweiherplatz den Startschuss zur neunten Winti-Sola. Die Gesamtstrecke von 83,4 Kilometern und 1511 Höhenmetern wird von rund 1800 Läufer:innen in Zwölfer-Teams bewältigt. Die Teilstrecken sind zwischen 3 und 11,9 Kilometer lang: In drei separaten Kategorien können die Strecken 1 bis 4 zu viert, die Strecken 8 bis12 zu fünft und die Strecken 11 und 12 zu zweit absolviert werden. Bislang haben sich 150 Zwölfer-Teams, 10 Fünfer-Teams, 13 Vierer-Teams und 8 Zweier-Teams angemeldet.

Start und Ziel der Zwölfer-Stafette befinden sich bei der Mehrzweckanlage Teuchelweiher. Sie ist mit dem Verpflegungs- und Infostand der Dreh- und Angelpunkt für Teilnehmende, Gäste und Besuchende. Auf dem Teuchelweiherplatz nebenan findet ab 14 Uhr auch die Mini-Winti-Sola statt (siehe Infobox). Für die Plausch-Stafetten gibt es aktuell 33 Anmeldungen. Spontane können sich als Duo auch noch online oder vor Ort anmelden.

Auf dem Rundweg: Stadtratsmitglieder und Ultraläufer Pascal Rüeger

Wie in den letzten Jahren gehen auch wieder Mitglieder des Stadtrats mit Teams ihrer Departemente an den Start. Martina Blum führt das Team des Departements Schule und Sport an, Kaspar Bopp das Team des Departements Finanzen und Stefan Fritschi dasjenige des Departements Technische Betriebe. Nicolas Galladé, Vorsteher des Departements Soziales, verstärkt das Team mit Mitgliedern des Stadtparlaments. Ebenfalls nehmen Teams der Winti-Sola-Sponsoren Burckhardt Compression und Stadler Winterthur teil.

Ultraläufer Pascal Rüeger versucht dieses Jahr als Einzelläufer die gesamte Winti-Sola-Strecke im gleichen Zeitplan wie die Zwölfer-Teams zu absolvieren. Er startet mit der Startnummer 999.

Das Sportamt Winterthur und der Akademische Sportverband Zürich (ASVZ) organisieren den Anlass gemeinsam. Die langjährigen Sponsor:innen und Partner:innen machen den Winterthurer Staffellauf möglich, insbesondere die Hauptsponsorin Migros.