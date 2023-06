Turnhalle Tössfeld wird zurückgebaut

Der Brand im Turnhallentrakt des Schulhauses Tössfeld hat erhebliche Schäden verursacht. Aufgrund einer interdisziplinären Erstbeurteilung der zuständigen Fachstellen ist der Stadtrat zum Schluss gelangt, dass die Primar- und die Kunstturnhalle zurückgebaut werden müssen, jedoch der Garderobentrakt für eine vorläufige Zwischennutzung erhalten und instand gestellt werden kann. Die Kosten für die Sicherungsmassnahmen und den Rückbau der Turnhallen im Betrag von 890 000 Franken hat der Stadtrat für gebunden erklärt.

Das Gebäude der Turnhalle Tössfeld besteht aus drei Gebäudeteilen: dem Garderobentrakt, der Kunstturnhalle und der Primarturnhalle. In der Nacht auf den 28. Mai 2023 ist im Bereich der Kunstturnhalle ein Feuer ausgebrochen. Die aufgebotene Feuerwehr konnte den Brand, mit Hilfe von partiellen Rückbauten, löschen. Trotzdem entstand erheblicher Sachschaden, und einige Bestandteile in der Kunstturnhalle als auch in der Primarturnhalle wurden zum Teil zerstört. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Nach einer ersten Sicherung des Brandplatzes und der verbliebenen Bauten haben verschiedene interne Fachstellen aus den Bereichen Hochbau, Denkmalpflege, Sportamt, Schulbauten und Stadtgrün zusammen mit einem Bauingenieurbüro sowie einem Schadstoffexperten eine Ersteinschätzung zum Erhalt der Gebäudeteile erstellt. Dabei wurde festgestellt, dass der Garderobentrakt nur teilweise vom Brand betroffen ist und mit einem vertretbaren Aufwand für eine vorläufige Zwischennutzung wieder instand gestellt werden kann. Dagegen wurde die Kunstturnhalle durch den Brand komplett zerstört und muss abgebrochen werden. Der Bereich der Turnhalle für die Primarschule ist durch den Brand unterschiedlich stark betroffen. Aufgrund der detaillierten Ersteinschätzung und der Empfehlung der Fachexperten hat der Stadtrat beschlossen, dass die Primarturnhalle vollständig zurückgebaut und durch einen Neubau ersetzt werden soll. Die für die Sicherungsmassnahmen und den Rückbau der Turnhallen notwendigen Kosten von 890 000 Franken wurden für gebunden erklärt.

Für den Schulbetrieb, aber auch für die Nutzung durch verschiedene Sportvereine, ist das Finden einer zeitnahen Übergangslösung von grosser Bedeutung. Entsprechende Abklärungen seitens des Departements Schule und Sport laufen derzeit. Für die Zukunft muss abgeklärt werden, welches Raumprogramm am zentral gelegenen Standort Tössfeld umgesetzt werden soll und ob zusätzliche Turnhallenkapazität geschaffen werden kann.