«Trash Lions» für eine saubere Stadt unterwegs

Seit Kurzem sind in Winterthur wieder zwei «Trash Lions» im Einsatz. Die beiden Studierenden achten darauf, dass im öffentlichen Raum und an Separat-Sammelstellen Abfälle korrekt entsorgt werden.

Insbesondere in Grünanlagen sowie in der Altstadt und in Bahnhofsnähe werden Verpackungen der Unterwegs-Verpflegung oftmals einfach liegengelassen. Um den bewussten Umgang mit diesen Littering-Abfällen zu fördern, sind seit drei Wochen wieder zwei «Trash Lions» in diesen Gebieten unterwegs.

Die beiden als «Trash Lions» engagierten Studierenden sprechen Personen an, die sich im öffentlichen Raum verpflegen, und machen sie auf die Entsorgungsmöglichkeiten in der Umgebung und in ihrem «Trash-Mobil» aufmerksam. In der übrigen Zeit und bei Regenwetter sind die «Trash Lions» mit anderen Tätigkeiten innerhalb des Entsorgungsdienstes beschäftigt. Zum Beispiel sorgen sie bei Separatsammelstellen der Stadt für Ordnung, bei denen häufig Müll illegal deponiert wird, und klären Sammelstellenbesucherinnen und -besucher auf, welche Abfälle vor Ort entsorgt werden können und welche Möglichkeiten für die Entsorgung anderer Abfälle bestehen.

«Trash Lions» sind seit 2018 in Winterthur im Einsatz. Die positiven Reaktionen und eine reduzierte Littering-Menge an den Einsatzorten haben die Arbeitsgruppe Sauberkeit der Stadt Winterthur dazu bewogen, erneut Studierende als «Trash Lions» zum Start der Littering-Saison aufzubieten.