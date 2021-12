Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds Der Winterthurer Paul Späni (22.6.1917 bis 20.11.1995) hat 1940 das Technikum mit einem Diplom für Hochbau abgeschlossen und war als freischaffender Bauingenieur tätig. Als Projektleiter und Chefbauführer war er nebst vielen weiteren Projekten unter anderem von 1955 bis 1959 für den Bau des Kantonsspitals Winterthur und von 1970 bis 1976 für die Erstellung der Wohnsiedlung Hardau in Zürich verantwortlich. Er war auch im Ausland tätig und koordinierte, überwachte und leitete dort die Schaffung grosser Bauwerke. Zeitlebens genoss er in seiner Freizeit die Umgebung von Winterthur mit den ausgedehnten Wäldern, Fluren und Bächen. Sie schenkten ihm «unvergessliche Erlebnisse seit meiner frühen Jugend», wie er in einem Schreiben an die Stadt festhielt. Weil er diese Gegend so schätzte, ihr etwas zurückgeben wollte und sich «um die ständig zunehmende Gefährdung der Lebensräume» sorgte, bedachte er die Stadt Winterthur mit einem Nachlass. Das Geld könne für eine «Revitalisierung, bzw. Rückführung eines Wald-, Flur-, Bach- oder Flussabschnitts oder eines Weihers in den naturnahen Zustand verwendet werden», hielt er fest. In einer Ergänzung wünschte er die «Erstellung von einem grösseren oder zwei kleineren in sich geschlossenen Naturschutz-Reservaten». Die Stadt Winterthur richtete 1996 aus dem Nachlass von 200 000 Franken den «Paul Kaspar Späni-Schätti Naturschutzfonds» ein.