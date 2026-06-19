Töss-Stafette 2026 wird aufgrund der Hitzewelle abgesagt

Das Organisationskomitee der Töss-Stafette hat entschieden, die für Dienstag, 23. Juni 2026 geplante Veranstaltung abzusagen. Grund für diesen Entscheid ist die aktuelle Hitzewelle sowie die damit verbundene Hitzewarnung des Bundesamts für Gesundheit (BAG).

Gemäss den Verhaltensempfehlungen des BAG sollen bei Hitze der Stufe 3 («erhebliche Gefahr») körperliche Aktivitäten im Freien nach Möglichkeit vermieden werden. Das OK der traditionellen Laufstafette, mit jeweils bis zu 3000 Teilnehmenden, hat die Situation sowie verschiedene Massnahmen zur sicheren Durchführung der Veranstaltung sorgfältig geprüft. Trotz diverser Vorkehrungen kann die Gesundheit und Sicherheit der Schüler:innen sowie aller weiteren Beteiligten unter den gegebenen Bedingungen nicht ausreichend gewährleistet werden. Aus diesem Grund sieht sich das OK veranlasst, die Töss-Stafette abzusagen. Das OK bedauert diesen Entscheid ausserordentlich, aber die Gesundheit und das Wohlbefinden der Teilnehmenden haben oberste Priorität.

Die nächste Durchführung der Töss-Stafette ist für den 15. Juni 2027 vorgesehen. Das OK freut sich darauf, die Veranstaltung dann unter hoffentlich günstigeren Bedingungen durchführen zu können. Es dankt den Behörden, Sponsoren, Partner:innen und Helfer:innen sowie den teilnehmenden Schulen für ihre Unterstützung und ihr Verständnis und hofft, auch künftig auf dieses Engagement zählen zu dürfen.

Angesichts der zunehmenden Häufigkeit von Hitzetagen und Hitzewellen wird das OK prüfen, welche organisatorischen Massnahmen für zukünftige Austragungen sinnvoll sind. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit einer zeitlichen Anpassung des Veranstaltungsprogramms.