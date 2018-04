Anlässlich seines 50-Jahr-Jubiläums erwartet das Tibet-Institut in Rikon den Besuch des Dalai Lama, des geistlichen Oberhaupts der Tibeter. Offiziell eingeladen zur Feier wurde auch die Stadt Winterthur.

Stadtpräsident Michael Künzle wird wie die offizielle Delegation der Zürcher Kantonsregierung – bestehend aus den beiden Regierungsräten Jacqueline Fehr und Mario Fehr – an der Jubiläumsfeier am 22. September in den Eulachhallen teilnehmen. Er wird dabei eine Grussbotschaft der Stadt Winterthur überbringen und der Jubilarin zum 50-jährigen Bestehen gratulieren.