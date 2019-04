Der erste Wahlgang der Stadtratsersatzwahl findet am 7. Juli statt. Dies hat der Stadtrat festgelegt, nachdem der Bezirksrat den Rücktritt von Yvonne Beutler per 31. Oktober 2019 formell bestätigt hatte. Ein allfälliger zweiter Wahlgang würde am 1. September stattfinden – im Gegensatz zum ersten Wahlgang ein regulärer kantonaler Abstimmungstermin. Dank dieser Termine ist eine Wiederbesetzung des Amtes im November 2019 möglich.