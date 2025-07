Tarifordnung Fernwärme wird für weiteren Ausbau der Wärmenetze aktualisiert

Der Stadtrat hat aufgrund gestiegener Kosten den Preis für die Wärmelieferung der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) an die Fernwärme erhöht. Als Folge steigt der Arbeitspreis der Fernwärme. Zudem hat er die Technischen Bedingungen für den Anschluss an das Fernwärmenetz angepasst. Der neue Fernwärmetarif gilt ab Oktober 2025.

Im Hinblick auf den Ausbau und Betrieb der städtischen Wärmeversorgung hat der Stadtrat mehrere Beschlüsse gefasst. Zum einen will er die Kosten zwischen den Eigenwirtschaftsbetrieben «Kehrichtverwertung» und «Fernwärme» weiterhin verursachergerecht verrechnen. Zu diesem Zweck erhöht er den Preis für die Wärmelieferung der KVA an die Fernwärme von 20 auf 25 Franken pro Megawattstunde. Dieser sogenannte Transferpreis beinhaltet die Kosten für die Wärmelieferung an die Fernwärmeversorgung. Die Kosten entstehen unter anderem durch Bau und Betrieb der Anlagen, welche die Wärme aus der Abfallverwertung für die Fernwärmeversorgung aufbereiten.

Verschiedene Gründe führen zum Anstieg. Dazu gehört der notwendige saisonale Ausgleich der Abfallmengen. Im Sommer fällt mehr Abfall an, währenddem im Winter am meisten Fernwärme benötigt wird. Aus diesem Grund hat die KVA neu ein Abfall-Ballenlager eingerichtet, um im Winter genügend Wärme aus dem Verbrennungsprozess für die Fernwärme bereitstellen zu können. Dies führt einerseits zu erheblichen Zusatzkosten. Andererseits trägt das Vorgehen dazu bei, Spitzendeckung durch fossile Energien einzusparen und so die Ökologie zu verbessern. Zudem ist der Preis für die Wärmelieferung der KVA seit 2017 nicht mehr an die Teuerung angeglichen worden, die um 8,5 Prozent gestiegen ist.

Arbeitspreis Fernwärme steigt wegen Energieankauf

Die Erhöhung des Preises für die Wärmelieferung der KVA wirkt sich direkt auf den Arbeitspreis Fernwärme aus. Dieser beinhaltet im Wesentlichen die Kosten für den Energieankauf der Fernwärmeversorgung. Der Arbeitspreis Fernwärme für die Kundengruppe Standard steigt aus diesen Gründen von 4,9 Rp. auf 5,4 Rp. pro Kilowattstunde (kWh). «Trotz dieser Erhöhung ist der Fernwärmepreis in Winterthur immer noch deutlich günstiger als in Zürich, Basel, Dietikon oder Bern», ordnet Stadtrat Stefan Fritschi ein.

Rücklauf-Temperatur wird gesenkt zugunsten der Netzeffizienz

Als weiteren Beschluss hat der Stadtrat die Technischen Bedingungen betreffend Rücklauf-Temperatur geändert. Der Stadtrat hat entschieden, dass die Rücklauf-Temperatur ab Oktober ganzjährig 50 statt 70 Grad Celsius betragen soll. Dadurch können die Leistung des Fernwärmenetzes insgesamt gesteigert und gleichzeitig die Wärmeverluste des Verteilnetzes weiter gesenkt werden (siehe Kasten). Die Fernwärmekundschaft hat eine Übergangsfrist bis Ende 2035 für eine Anpassung oder den Ersatz von bestehenden Wärmetauschern. Ist der Wärmetauscher zu diesem Zeitpunkt jünger als 25 Jahre, verlängert sich die Frist, bis die 25 Jahre abgelaufen sind. Die entsprechenden Wärmetauscher werden innerhalb dieser Frist voraussichtlich ohnehin die Lebensdauer erreicht haben.

Rechnungsbeispiel

Die Kosten für die Versorgung mit Fernwärme bestehen aus einer einmaligen Anschlussgebühr, einem Arbeitspreis für die bezogene Menge Kilowattstunden und einem Leistungspreis pro Anzahl Kilowatt. Die jährlichen Kosten setzen sich aus Arbeits- und Leistungspreis zusammen. Beispiel: Ab Oktober 2025 bezahlt ein Haushalt in einem Einfamilienhaus mit Heizung und Brauchwarmwasser (Leistung: 12 kW) und durchschnittlichem Jahresverbrauch von 22’800 kWh gesamthaft 2576 Franken. Das sind 359 Franken mehr als vor der Teilrevision. Preisvergleich der Fernwärme

Der durchschnittliche Gesamtpreis der Fernwärme in Winterthur ist mit 8,3 Rp./kWh im Vergleich zu Zürich (11,5 Rp./kWh), Basel (12,0 Rp./kWh), Dietikon (14,1 Rp./kWh) oder Bern (14,9 Rp./kWh) immer noch deutlich günstiger. Für den Vergleich werden Arbeits- und Leistungspreis für eine 50-Kilowatt-Heizanlage mit einem Jahresverbrauch von 95 Megawattstunden gerechnet.