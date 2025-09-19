Am Sonntag, 21. September, ist der nationale «Tag des Friedhofs». Im Friedhof Rosenberg erhalten Interessierte Einblick in die naturnahe Anlage sowie Informationen zu den Themen Bestattung, Gedenkfeier und würdevoller Umgang mit den Verstorbenen.

Der Friedhof Rosenberg ist seit über hundert Jahren nicht nur eine Begräbnis- und Gedächtnisstätte, sondern auch eine wichtige Grünanlage für die Bevölkerung und ein Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Stadtgrün Winterthur bietet am Tag des Friedhofs Interessierten rund einstündige Führungen zu verschiedenen Themen an. Die Führungen starten jeweils auf dem Hauptplatz beim Eingang.

Öffentliche Führungen

am Sonntag, 21. September 2025, im Friedhof Rosenberg

10.00 Uhr Führung für Kinder ab dem 7. Altersjahr zum Thema «Tiere und Natur auf dem Friedhof»; mit Stadtgrün-Rangerin Salome Spycher. 11.00 Uhr Der Friedhof als «grüne Oase» der Gartenkultur und der Erholung. 13.30 Uhr Kulturelle Bedeutung des Friedhofs als Ort der Ruhe, des Abschieds und der Trauer; Erläuterungen zu den Themengräbern.

Informationsstände