Willkommen in Winterthur.

Tag des Friedhofs

19.09.2025
Am Sonntag, 21. September, ist der nationale «Tag des Friedhofs». Im Friedhof Rosenberg erhalten Interessierte Einblick in die naturnahe Anlage sowie Informationen zu den Themen Bestattung, Gedenkfeier und würdevoller Umgang mit den Verstorbenen.

Der Friedhof Rosenberg ist seit über hundert Jahren nicht nur eine Begräbnis- und Gedächtnisstätte, sondern auch eine wichtige Grünanlage für die Bevölkerung und ein Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Stadtgrün Winterthur bietet am Tag des Friedhofs Interessierten rund einstündige Führungen zu verschiedenen Themen an. Die Führungen starten jeweils auf dem Hauptplatz beim Eingang.

Öffentliche Führungen
am Sonntag, 21. September 2025, im Friedhof Rosenberg

Informationsstände

 

