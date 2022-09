Tag des Friedhofs Der Tag des Friedhofs wurde 2001 in Deutschland ins Leben gerufen. Er findet jeweils am dritten Wochenende im September statt. Seit 2014 wird er auch in der Schweiz begangen. Ziel ist, die Friedhöfe als kulturelle Güter, als Orte der letzten Ruhe und des Abschiednehmens, aber auch als grüne Oasen der Erholung bewusster zu machen und die Auseinandersetzung der Gesellschaft mit Leben, Tod und Trauer anzuregen.