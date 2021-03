Per 1. Januar 2021 traten Änderungen der Verkehrsregeln und der Signalisations-verordnung zur Veloförderung in Kraft. Heute werden die ersten Signaltafeln angebracht, die das Rechtsabbiegen bei Rot für Fahrrad- und Motorfahrradfahrende ermöglichen. Bis Mitte April soll an 29 Kreuzungen für 43 Abbiegebeziehungen das Rechtsabbiegen bei Rot signalisiert und damit erlaubt werden.

Die vom Bundesrat beschlossenen Änderungen der Verkehrsregeln und Signalisations-verordnungen, die per 1. Januar 2021 in Kraft traten, erlauben künftig unter anderem das Rechtsabbiegen bei Rot für Fahrräder und Motorfahrräder an entsprechend signalisierten Kreuzungen. Durch die Umsetzung kann der Veloverkehr in der Velostadt Winterthur weiter gestärkt werden, was ein Schwerpunkt im Legislaturprogramm 2018 bis 2022 des Stadtrates ist.

Die ersten Signaltafeln werden heute im Beisein von Stadträtin Christa Meier angebracht. Bis Mitte April folgen weitere Tafeln, so dass an 29 Kreuzungen für 43 Abbiegebeziehungen das Rechtsabbiegen bei Rot signalisiert und entsprechend erlaubt ist.

Weitere Kreuzungen werden in Zusammenhang mit anderen Strassenprojekten zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend signalisiert.

Welche Regeln beim Rechtsabbiegen bei Rot beachtet werden müssen, wird im Video vom Bundesamt für Strassen (Astra) erklärt.

Am frühen Abend findet sich hier ein Bild der ersten angebrachten Signaltafel mit Stadträtin Christa Meier.