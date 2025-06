Swiss Junior Ranger Olympiade

Junior Ranger – das nachhaltige Natur- und Umweltbildungsangebot Die Junior Ranger:innen treffen sich 10- bis 12-mal im Jahr in festen Kleingruppen an schulfreien Nachmittagen oder Samstagen und entdecken in Begleitung von ausgebildeten Ranger:innen die Natur in den Schutzgebieten. Dabei lernen die Kinder Zusammenhänge in der Natur kennen, sie erfahren, wie sie Lebensräume für Pflanzen und Tiere erhalten sowie mit praktischen Massnahmen fördern können. Sie erfahren, welche Aufgaben Ranger:innen in der Schweiz haben; hin und wieder helfen sie auch in kleinen Arbeitsprojekten mit. Das Junior Ranger Programm ist das nachhaltige Natur- und Umweltbildungsangebot des Verbands «Swiss Rangers», dem Dachverband der Ranger:innen in der Schweiz. Die Kinder sollen für die Natur begeistert und für ihre Erhaltung und ihren Wert sensibilisiert werden. So werden sie als Botschafter:innen für Landschaften, Lebensräume und Schutzgebiete gewonnen.