Neue Bereichsleitung Immobilien

Sulamith Knellwolf übernimmt per 1. Februar 2025 die Leitung des Bereichs Immobilien der Stadt Winterthur. Der Stadtrat hat sie als Nachfolgerin von Erich Dürig gewählt, der sich nach über 22 Jahren im Dienst der Stadt per Ende Februar 2025 frühzeitig pensionieren lässt.

Sulamith Knellwolf bringt vertiefte Kenntnisse im Immobilienbereich mit und verfügt über mehrjährige strategische Führungserfahrung. Nach ihrem Abschluss in Facility Management mit Schwerpunkt Immobilienmanagement an der ZHAW arbeitete sie zuerst mehrere Jahre bei Witzig als Büroplanerin und Beraterin. Seit 2016 ist Sulamith Knellwolf am Universitätsspital Zürich (USZ) in der Direktion Immobilien und Betrieb tätig. In ihrer aktuellen Funktion als Bereichsleiterin Immobilien- und Bauprojektmanagement führt sie dreissig Mitarbeitende und leitet mit dem Flächen- und Bauprojektmanagement, dem Projektmanagementoffice und dem FM Relationship Management mehrere Schlüsselbereiche. Damit verantwortet sie unter anderem die Planung und Umsetzung der Bauprojekte, sämtliche Umzüge des USZ und stellt das Provider Management sicher. Zurzeit absolviert Sulamith Knellwolf berufsbegleitend einen MAS-Studiengang in Real Estate Management an der Universität Zürich.

Sulamith Knellwolf übernimmt die Stelle als Bereichsleiterin Immobilien der Stadt Winterthur per 1. Februar 2025. In dieser Funktion wird sie sich um einen Grossteil des städtischen Immobilienportfolios kümmern, dieses nachhaltig weiterentwickeln und den Stadtrat in Immobilienangelegenheiten beraten.