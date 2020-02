Theater Kanton Zürich Das Theater Kanton Zürich besteht seit 1971 und leistet seit seiner Gründung einen wichtigen und erfolgreichen Beitrag zum Theaterleben der Stadt Winterthur. Es hat zum Ziel, qualitativ hochstehendes professionelles Theater in die Gemeinden und Schulen des Kantons Zürich zu tragen. In der letzten Spielzeit erreichte das Theater mit seinen Vorstellungen über 25 000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Stammhaus des Theaters und der Sitz der Trägergenossenschaft befinden sich seit jeher in Winterthur.