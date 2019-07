Azienda Elettrica Ticinese (AET) ist ein 1958 gegründetes, öffentlich-rechtliches Unternehmen im Besitz des Kantons Tessin. AET ist im Handel, in der Produktion und im Transport von Strom im In- und Ausland tätig. Der Auftrag von AET ist es «zur Umsetzung und Koordination der energiepolitischen Entscheidungen der Kantone beizutragen». Das Unternehmen bewirtschaftet mehr als einen Drittel der kantonalen Wasserproduktion und beliefert Verteilnetzbetreiber im Tessin und in der übrigen Schweiz. Weiter beteiligt sie sich an Energieerzeugungsunternehmen und -konsortien im In- und Ausland. Die Trading-Abteilung der AET ist auf den wichtigsten europäischen Strombörsen und -märkten aktiv.