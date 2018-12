Der Stadtrat hat die Zufahrtstrasse zur geplanten Arealüberbauung und dem künftigen Gewerbeareal an der Wieshofstrasse in Wülflingen mit «Gartenhof» benannt.

Angrenzend an die Wieshof- und Wässerwiesenstrasse baut die BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Wohnungen sowie ein Pflegezentrum mit integrierten Alterswohnungen. Die Zufahrtsstrasse zum Areal hat der Stadtrat mit dem Namen «Gartenhof» benannt. Der Name nimmt Bezug auf das Zentrum der Anlage, den grosszügigen begrünten Hofraum mit sogenannten Gartenzimmern. Der Name «Gartenhof» wird von der Bauherrschaft auch für das Marketing verwendet.