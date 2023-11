Stilllegung der Gastankstelle an der Zürcherstrasse

Die Gaszapfsäule bei der Migrol-Tankstelle an der Zürcherstrasse wird aufgrund geringer Nachfrage per Ende 2023 stillgelegt. Die Erdgas-Tankstelle in der Grüze hingegen steht weiterhin zur Verfügung und bietet den Treibstoff mit einem Anteil von 20 Prozent Biogas an.

Über die vergangenen Jahre hat in der Schweiz der Bestand der gasbetriebenen Personenfahrzeuge abgenommen. Der Nachfragerückgang nach Gas als Treibstoff (CNG) wiederspiegelt sich auch bei der Kundschaft der Erdgas-Tankanlage an der Zürcherstrasse 48 in Winterthur. Der Personenwagen-Markt zeigt über die vergangenen Jahre einen klaren Trend in Richtung Elektromobilität. Aufgrund dieser Entwicklungen sieht sich Stadtwerk Winterthur gezwungen, die Erdgas-Tankanlage an der Zürcherstrasse 48 per 31. Dezember 2023 stillzulegen.

Kundinnen und Kunden haben in Winterthur die Möglichkeit, auf die Erdgas-Tankstelle in der Grüze auszuweichen. Die Zapfsäule bei der Migrol-Tankstelle war lediglich für das Betanken von kleineren bis mittelgrossen Fahrzeugen geeignet. CNG-betriebene Nutz- und Schwertransportfahrzeuge sind grösstenteils aufgrund ihrer Höhe ohnehin auf das Tanken in der Grüze angewiesen. Diese wird weiterhin von Stadtwerk Winterthur betrieben und stellt allen CNG-Fahrzeuglenkerinnen und -lenkern den Treibstoff mit einem Biogas-Anteil von 20 Prozent zur Verfügung.