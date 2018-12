Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 12. Dezember 2018 aus der Kirchgemeinde Winterthur folgende Mitglieder der Römisch-katholischen Synode des Kantons Zürich für die Amtsdauer 2019 bis 2023 in stiller Wahl gewählt: Claudio Aquilina, 1959, Buchhalter mit eidg. Fachausweis Claudia Bamert-Rütsche, 1964, Schulpflegesekretärin, Kinesiologin, Lerncoach Louis Borgogno, 1955, Krankenpfleger Klaus Meyer, 1959, Pfarrer Peter Schnider, 1955, lic.iur./RA, stv. Generalsekretär Somit findet in Winterthur am 10. Februar 2019 keine Urnenwahl von Mitgliedern der Römisch-katholischen Synode statt.