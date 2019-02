Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 30. Januar 2019 in stiller Wahl per sofort zwei Mitglieder der Kreisschulpflege Stadt-Töss gewählt. Alexandra Huber (SVP) und Nihat Halis (SP) ersetzen Segundo Crespo und Sarah Bolleter, die ihre Ämter 2018 abgaben. Alexandra Huber wurde 1978 geboren und ist Sachbearbeiterin. Nihat Halis kam 1972 zur Welt und arbeitet als Asylkoordinator.