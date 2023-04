Kurt Huber trat als Betreibungsbeamter des Betreibungsamts Oberwinterthur per Ende September 2022 zurück. Der Stadtrat ordnete mit Beschluss vom 1. Februar 2023 eine Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 an. Nach Durchführung des Vorverfahrens gemäss Gesetz über die politischen Rechte des Kantons Zürich lag ein gültiger Wahlvorschlag für dieses Amt vor. Die Bedingungen für eine stille Wahl sind erfüllt. Der Stadtrat hat demnach mit Beschluss vom 19. April 2023 Patrick Marc Hubacher in stiller Wahl per 1. Oktober 2023 als Betreibungsbeamten des Betreibungsamts Oberwinterthur für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 als gewählt erklärt. Hubacher arbeitet bereits heute als Stellvertreter des Betreibungsbeamten in diesem Betreibungsamt.