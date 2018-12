Im Rahmen der Umsetzung der Smart-City-Strategie reichte das Steueramt der Stadt Winterthur die Projektidee eines Live Online-Schalters (LOS) ein und wurde mit einer Anschubfinanzierung unterstützt. Das Steueramt lancierte daraufhin gemeinsam mit den Informatikdiensten (IDW) und externen Partnern ein fünfmonatiges Pilotprojekt. Seit einer Woche können die Winterthurer Steuerzahlerinnen und Steuerzahler via Online-Schalter mit den Mitarbeitenden des Steueramts Kontakt aufnehmen.

Seit Montag, 11. Dezember 2018, können Kunden und Kundinnen des Steueramts der Stadt Winterthur per Video- oder Text-Chat mit dem Steueramt in Verbindung treten. Der LOS steht während der Testphase, die noch bis am 21. Mai 2019 dauern wird, jeweils montags und dienstags zwischen 8 und 12 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr zur Verfügung. Wird ausserhalb der Angebotszeiten eine Kontaktaufnahme via LOS gewünscht, kann mit dem Steueramt ein separater Termin vereinbart werden.

Vier in unterschiedlichen Fachthemen spezialisierte Mitarbeitende stehen zur Verfügung, um die Anliegen der Kundschaft, die sonst auf dem Korrespondenzweg, via Telefon, Online-Formularen oder am physischen Schalter an das Steueramt gelangen, via LOS zu bearbeiten.

Im Steueramt Winterthur ist die Digitalisierung eine der treibenden Kräfte der Veränderung. Sei es das möglichst papierfreie Arbeiten, automatisierte Regelwerke, die Vernetzung von Datenbanken oder das Angebot von interaktiven Dienstleitungen – an vielen Orten ist der digitale Wandel eine spürbare Realität. Dabei ist es dem Steueramt ein Anliegen, diesen Wandel aktiv mitzugestalten. Der Ausbau digitaler Schalterangebote mittels Videochat-Lösungen ist zudem ein Legislaturziel des Stadtrates. Dank einer Anschubfinanzierung aus dem Innovationskredit des Programms «Smart City Winterthur» konnte der Pilotbetrieb nun erfolgreich umgesetzt werden.

In anderen Branchen ist die Videoberatung bereits etablierter Bestandteil der Beratung. Die Kundschaft schätzt dabei die virtuelle Verfügbarkeit von Beratenden, und auch für die Organisation ergeben sich durch diese Form der Kundenkommunikation Vorteile. Ein solcher Service kann nun auch durch die Winterthurer Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern genutzt werden.

Unter stadt.winterthur.ch/los kann der «Live Online-Schalter» leicht erreicht werden.