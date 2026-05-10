Stefan Fritschi als neuer Stadtpräsident gewählt

Stefan Fritschi wird neuer Stadtpräsident von Winterthur. In einem engen zweiten Wahlgang setzte er sich gegen Kaspar Bopp mit 16’144 zu 15’460 Stimmen durch. Er übernimmt ab Juli das Amt des Stadtpräsidenten und das Departement Präsidiales.

Im mit Spannung erwarteten zweiten Wahlgang um das Stadtpräsidium ereignete sich erneut ein enges Rennen zwischen den beiden Kandidaten Kaspar Bopp (SP) und Stefan Fritschi (FDP). Während Bopp in den Wahlkreisen Altstadt, Veltheim und Mattenbach mehr Stimmen erhielt, lag Fritschi in Seen, Wülflingen, Töss und Oberwinterthur vorne. Schlussendlich gaben 684 Stimmen den Unterschied zugunsten von Fritschi. Er wird ab Juli das Amt des Stadtpräsidenten und das Departement Präsidiales vom abtretenden Stadtpräsidenten Michael Künzle (Mitte) übernehmen. Über die Departementsverteilung wird zum gegebenen Zeitpunkt informiert.