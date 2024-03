Start ins Rad-WM-Jahr 2024 – «Together We Ride»

Die Stadt Winterthur steht in diesem Jahr im Rampenlicht des internationalen Radsports. Am Sonntag, 29. September, startet das Strassenrennen Männer Elite der UCI Rad- und Para-Cycling-Strassen-Weltmeisterschaften 2024 an der Schützenstrasse direkt vor dem Sulzerhochhaus in Winterthur. Die Weltmeisterschaften finden vom 21. bis 29. September im Kanton Zürich statt, wobei Zürich mit dem Zielgelände auf dem Sechseläutenplatz der Hauptort ist. Die Velostadt Winterthur freut sich, Gastgeberstadt des Starts eines der wichtigsten Rennen dieser WM zu sein. Der Grossanlass soll auch in Winterthur einen nachhaltigen Beitrag für die Veloförderung leisten – dafür steht der Slogan der Weltmeisterschaften «Together We Ride». Verschiedene Begleitmassnahmen sind in Winterthur für die Veloförderung geplant.

An der UCI Rad- und Para-Cycling-Strassen-Weltmeisterschaften 2024 starten die besten 1300 Rennfahrerinnen und -fahrer inklusive Para-Cyclerinnen und -Cycler aus mehr als 75 Ländern. Am Sonntagmorgen, 29. September 2024, werden weltweit über 300 Millionen Personen den Start des Strassenrennens der Männer Elite am Fernseher verfolgen.

Die Strecke auf Stadtgebiet führt durch verschiedene Quartiere. Nach dem Start beim Sulzerhochhaus fahren die Athleten via Technikumstrasse über die Frauenfelderstrasse nach Oberwinterthur, wo sie in Reutlingen das Stadtgebiet verlassen. Nach einer Weinland-Runde via Seuzach, Henggart, Berg am Irchel und Buch am Irchel fahren sie nochmals via Neftenbach und Wülflingen unter dem Startbogen durch. Anschliessend geht es via Zürcherstrasse, Storchenbrücke, Breite, Tösstalstrasse nach Seen und Sennhof, wo die Strecke via Kyburg in Richtung Zürich weiterführt. Für die Winterthurer Bevölkerung heisst das, dass alle von zu Hause aus in maximal 5 bis 10 Minuten zu Fuss oder mit dem Velo die Rennfahrer am Start oder auf der Strecke anfeuern können.

An der Winterthurer Sportehrung von letzter Woche hat das lokale Organisationskomitee mit Präsident Severin Schefer den Startschuss für das Rad-WM-Jahr 2024 gegeben. In den kommenden Monaten sind verschiedene Veranstaltungen und Aktivitäten geplant. Ganz nach dem WM-Motto «Together We Ride». Beispielsweise werden zwei mobile Pumptracks in der Stadt auf Tour sein. Neue Skillselemente, die auch geübte Velofahrerinnen und Velofahrer in ihrer Technik herausfordern und zum Üben der Fahrsicherheit geeignet sind, stehen in der Hardau zur freien Verfügung. Am Velofrühling vom 25. Mai wird das lokale OK mit einem WM-Stand präsent sein. Hobby-Radrennfahrerinnen und –fahrer können sich mit den Profis auf der Weinland-Runde messen, und für alle Schülerinnen und Schüler gibt es eine «Fit for kids»-Fotochallenge.

Den Höhepunkt plant das lokale OK am WM-Wochenende vom 28. und 29. September 2024. Ein grosses Velofest findet an den beiden Tagen beim Startort auf dem Platz vor dem Sulzerhochhaus statt. Beim Public Viewing im Stadion Schützenwiese kann das Renngeschehen live verfolgt werden. Zum Rahmenprogramm gehören unter anderem ein lokaler Pumptrack für Kinder sowie ein «Informations-Dorf» in dem sich Velo-Vereine und -Geschäfte vorstellen.

Weitere Informationen zum Velofest am 28./29.9.24: Winti 2024 - Velo Fäscht

WM-Strecke Strassenrennen Männer Elite auf Youtube.