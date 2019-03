Am vergangenen Wochenende hat die Saison im Wildpark Bruderhaus begonnen. Wie gewohnt fährt der Stadtbus der Linie 12 bis Ende Oktober im Halbstundentakt jeweils am Mittwoch, Samstag und Sonntag sowie an den offiziellen Feiertagen zwischen Archstrasse/HB und Bruderhaus. Ab dem 10. März werden die Verkehrskadetten Abteilung Winterthur wieder jeden Sonntag im Einsatz stehen und die Zufahrt zum Bruderhaus regeln.

Seit dem 2. März fährt der Stadtbus der Linie 12 wieder im Halbstundentakt jeweils am Mittwoch, Samstag und Sonntag sowie an den offiziellen Feiertagen von «Archstrasse/HB» via Bruderhausstrasse zum «Bruderhaus». Während diesen Zeiten ist die Bruderhausstrasse für Motorfahrzeuge gesperrt. Aufgrund der knappen Anzahl Parkplätze wird die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr dringend empfohlen.

Tipp: Personen, die mit dem Auto anreisen, parkieren im Parkhaus Teuchelweiher und nehmen anschliessend den Bus der Linie 12 ab Haltestelle «Winterthur Zeughaus».

Das Restaurant Bruderhaus ist seit 1. März mit neuem Wirt, neuem Angebot und neu umgebaut wiedereröffnet. Das Restaurant ist neu täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet.

Ab Sonntag, 10. März, werden zudem die Verkehrskadetten Abteilung Winterthur wieder im Einsatz stehen. Sie regeln die Zufahrt zum Bruderhaus und weisen die Parkplätze zu. Sind alle Parkplätze besetzt, sperren sie die Eschenbergstrasse ab Waldlichtung Eschenberg.