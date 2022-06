Rauch- und Mehlschwalben sowie Mauer- und Alpensegler brüten bei uns gern an oder in Gebäuden. Oft werden die «fliegenden Untermieter» gar nicht bemerkt. Um die Arten und besonders ihre Nester besser schützen zu können, wird ihr Bestand derzeit überprüft. Auch Bewohnerinnen und Bewohner, die Standorte kennen, sollen diese selbstständig melden.

Schwalben und Segler sind ausgesprochene Flugjäger. Das heisst, sie sind spezialisiert auf das Fangen fliegender Insekten und gelten darum als echte Flugakrobaten. Beide nisten bei uns in der Stadt gern an Hauswänden, unter Dachvorsprüngen oder in Gebäuden. Leider schwinden ihre Bestände, und sie gehören in der Schweiz zu den potenziell gefährdeten Vogelarten. Ihre Nester sind darum geschützt. Bei Sanierungen besteht jedoch die Gefahr, dass die Nester von Rauch- und Mehlschwalben sowie Mauer- oder Alpenseglern zerstört werden.

Gebäude werden nach Niststandorten abgesucht

Um dieser Gefahr vorzubeugen, hat Stadtgrün Winterthur die Niststandorte von Schwalben und Seglern erfasst. Derzeit wird dieses Inventar der sogenannten Gebäudebrüter in Zusammenarbeit mit den Natur- und Vogelschutzvereinen Wülflingen und Seen wieder überprüft und ergänzt.

Mithilfe von Bewohnerinnen und Bewohnern

Mitglieder dieser Vereine sind im Moment in Winterthur unterwegs und suchen die Gebäude nach nistenden Vögeln ab. Die Stadt ist aber auch auf die Mithilfe der Bewohnerinnen und Bewohner angewiesen. Wer davon Kenntnis hat, dass in oder an einem Gebäude Schwalben oder Segler brüten, soll dies an untenstehende Adresse melden. Die Datenerfassung der Niststandorte wurde von der Stadt an die Firma Orniplan vergeben.

Meldungen über Niststandorte von Gebäudebrütern bitte entweder mit der Adresse oder den Koordinaten im Schweizer Gitter an daniel.scherl@orniplan.ch