In der Stadt Winterthur lebten Ende Dezember über 120 000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das sind knapp 3000 Personen mehr als vor einem Jahr. Damit verzeichnet die Stadt mit einem Jahreswachstum von 2,5 Prozent den höchsten Wert seit 61 Jahren. Grund dafür ist der sehr grosse Wanderungssaldo.

Die Bevölkerungszahl in der Stadt Winterthur ist seit 25 Jahren konstant angestiegen. Verglichen mit den Vorjahren fällt das Wachstum 2022 aber deutlich höher aus. Mit Stichtag 31. Dezember 2022 waren bei der Einwohnerkontrolle 120 222 Personen gemeldet. Das sind 2933 Personen mehr als im Jahr zuvor. Das Jahreswachstum von 2,5 Prozent ist doppelt so hoch wie der zehnjährige Durchschnitt.

Ab März 2022 sind 1051 Flüchtende aus der Ukraine mit dem Schutzstatus S zugezogen. Mehr als die Hälfte ist in den Monaten April bis Juni in Winterthur angekommen. Danach ist der Zustrom abgeflacht. Ohne Personen mit Schutzstatus S liegt die Bevölkerungszahl bei 119 171 und beträgt das absolute Wachstum 1882 sowie das relative 1,6 Prozent, was immer noch ziemlich hoch ist.

Das Wachstum der Schweizer Bevölkerung im Jahre 2022 betrug 889 Personen respektive 1,0 Prozent. Die ausländische Bevölkerung wuchs um 2107 Personen oder 7,2 Prozent.

Geburtenüberschuss und Wandersaldo

2022 gab es in Winterthur 1189 Geburten und 883 Todesfälle, was einen Geburtenüberschuss von 306 Personen ergibt (2021: 419). Verglichen mit dem Vorjahr nahm die Anzahl Geburten ab (-85) und die Anzahl Todesfälle stieg (+28). Das Bevölkerungswachstum wird somit stark durch den Wanderungssaldo bestimmt. So sind 2022 deutlich mehr Menschen nach Winterthur zu- als weggezogen, nämlich 9407 gegenüber 6826 im letzten Jahr (+27 Prozent). Die Nettozuwanderung von 2581 Personen fällt im Vergleich zu den letzten zehn Jahren deutlich höher aus, um 446,8 Prozent im Vergleich mit 2011.

Wohnungsstatistik

2022 haben innerhalb der Stadt 14 870 Einwohnerinnen und Einwohner ihre Wohnung gewechselt. Ende 2022 waren insgesamt 57 971 Wohnungen im Gebäuderegister der Stadt Winterthur registriert. Die Wohnungszahl stieg mit einem Jahreswachstum von 1,6 Prozent wieder etwas stärker an und liegt über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre (1,2 Prozent).

Ausländerinnen und Ausländer

Der Anteil Ausländerinnen und Ausländer an der Gesamtbevölkerung ist stärker gestiegen als in den letzten Jahren, von 25,0 Prozent (2021) auf 26,1 Prozent. Von den 31 376 Ausländerinnen und Ausländern mit Wohnsitz Winterthur sind 18 Prozent in der Schweiz geboren, während 16 Prozent der 88 846 Schweizerinnen und Schweizer im Ausland geboren wurden.

Alle Informationen zur aktuellen demografischen Entwicklung der Stadt Winterthur sind unter stadt.winterthur.ch/statistik abrufbar.