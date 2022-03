Städtischer Beitrag an Treuhanddienste für Menschen mit Behinderung

Menschen mit Behinderung in einer schwierigen finanziellen Situation sollen weiterhin die Treuhanddienste der Pro Infirmis in Anspruch nehmen können. Deshalb unterstützt der Stadtrat einen jährlich wiederkehrenden Beitrag von 50 000 Franken an die Pro Infirmis Zürich.