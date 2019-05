Das Beratungsunternehmen Enerbit GmbH mit Sitz in Feusisberg SZ begleitet Energieversorgungsunternehmen bei der Entwicklung neuer Geschäftsprozesse. Enerbit hat mit SmartEVG eine erste auf einer «Private Blockchain» basierende Lösung für die Abwicklung und Abrechnung von Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch entwickelt und arbeitet derzeit an konkreten Pilotprojekten, zum Beispiel in Winterthur.