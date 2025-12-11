Stadtwerk Winterthur: Neuer Direktor gewählt

Der Stadtrat hat Martin Emmenegger als neuen Direktor von Stadtwerk Winterthur gewählt. Er wird per 1. Februar 2026 die Nachfolge von Marco Gabathuler antreten, der in Pension geht.

An seiner Sitzung vom 10. Dezember bestätigte der Stadtrat Martin Emmenegger als neuen Direktor von Stadtwerk Winterthur. Martin Emmenegger überzeugte in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durch seine fundierte elektrotechnische und betriebswirtschaftliche Expertise, seine Branchenkenntnisse im Bereich der Energieversorgung sowie als gefestigte Leader-Persönlichkeit. Er ist 57 Jahre alt und lebt mit seiner Partnerin in Zürich.

Seit 2020 ist er Geschäftsbereichsleiter Netze und Mitglied der Geschäftsleitung des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (ewz). Mit rund 600 Mitarbeitenden ist er dort für die sichere Stromversorgung der Stadt Zürich und von Teilen von Graubünden zuständig. Zuvor war er vier Jahre Bereichsleiter Elektrizität und Telekom bei Stadtwerk Winterthur. Er kennt somit seine neue Arbeitgeberin bereits bestens.

Martin Emmenegger ist gelernter Elektromonteur und legte die Prüfung zum eidgenössisch diplomierten Elektroinstallateur ab. Auf den Abschluss zum Elektroingenieur FH an der ZHAW folgten Weiterbildungen zum Wirtschaftsingenieur und Energiewirtschafter.

Zitat Departementsvorsteher Stefan Fritschi:

«Mit Martin Emmenegger fällt die Wahl auf eine motivierende Persönlichkeit, die Stadtwerk Winterthur erfolgreich in die Zukunft führen kann. Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit.»