Einladung an die Bevölkerung Die wichtigsten Inhalte des Syntheseberichts wurden in Form einer Ausstellung aufbereitet. Sie ist vom 7. Juni bis 4. Juli im Superblock während der üblichen Öffnungszeiten zugänglich. Es gibt zudem eine Veranstaltung mit den Planungsteams und öffentliche Führungen. Im Weiteren können sich alle Interessierten im Sinne eines Echoraums an der Ausstellung selbst oder über digitale Kanäle zu den bisherigen Erkenntnissen und ausgewählten Vertiefungsthemen äussern. Die Rückmeldungen können in die Ausarbeitung der Entwicklungsperspektive einfliessen. Informationen zur Ausstellung und zum Programm unter stadt.winterthur.ch/2040.