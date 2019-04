Stadtrichterin Gabi Bienz-Meier verlässt die Stadtverwaltung per 30. Juni 2019. Sie wechselt als Stadtrichterin in das Stadtrichteramt der Stadt Zürich. Gabi Bienz-Meier leitet das Stadtrichteramt in Winterthur seit 2010. Eine Nachfolge für Gabi Bienz-Meier ist noch nicht bestimmt. Die Stelle der Stadtrichterin oder des Stadtrichters ist derzeit ausgeschrieben. Zu den Aufgaben des Stadtrichteramtes gehören die Verfolgung und Beurteilung von grösseren Ordnungsbussen oder von Verstössen gegen gesetzliche Vorschriften wie Betäubungsmittelkonsum oder sexuelle Belästigungen. Das Stadtrichteramt ist administrativ dem Departement Sicherheit und Umwelt unterstellt.