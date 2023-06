Stadtrat Winterthur: Neue Departementsverteilung

Nach der Ersatzwahl vom 18. Juni 2023 hat der Stadtrat an seiner gestrigen Sitzung die Departemente informell und einvernehmlich neu verteilt.

Die sechs bisherigen Stadtratsmitglieder verbleiben in ihren Departementen. Die neu gewählte Martina Blum (Grüne) übernimmt das freiwerdende Departement Schule und Sport. Sie nimmt ihre Arbeit am 1. September 2023 offiziell auf. Bis zu diesem Zeitpunkt und nach dem Austritt von Jürg Altwegg per 31. Juli leitet Stadtrat Kaspar Bopp als Stellvertreter das Schul- und Sportdepartement ergänzend zu seinem angestammten Departement Finanzen.

Verteilung der Departemente: