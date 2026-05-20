Stadtrat Winterthur hat sich neu konstituiert

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Nach den Gesamterneuerungswahlen vom 8. März und dem zweiten Wahlgang für das Stadtpräsidium vom 10. Mai hat der Stadtrat die Departemente an seiner heutigen Sitzung mit Blick auf den Start in die Legislatur 2026–2030 am 1. Juli neu verteilt.

Als Stadtpräsident übernimmt Stefan Fritschi das Department Präsidiales. Das durch diesen Wechsel frei werdende Departement Technische Betriebe wird durch Martina Blum neu besetzt. Ins Departement Schule und Sport zieht die Neugewählte Romana Heuberger ein. Der Neugewählte Andreas Geering übernimmt die Leitung des Departements Sicherheit und Umwelt. Stadträtin Christa Meier, die weiterhin als Vize-Präsidentin amtiert, sowie die Stadträte Kaspar Bopp und Nicolas Galladé bleiben in ihren angestammten Departementen. Der Stadtrat wird in seiner neuen Zusammensetzung am 1. Juli die Arbeit aufnehmen. Der Stadtrat ist überzeugt, dass er damit gut aufgestellt ist für die Herausforderungen der Zukunft.

Verteilung der Departemente: