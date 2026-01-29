Stadtrat will Armut mit Bildung begegnen

Die Stadt Winterthur hat eine Bildungsstrategie für geringqualifizierte Personen erarbeitet. Diese zeigt auf, in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht, setzt Ziele und nennt 14 Massnahmen. Die Erarbeitung einer Bildungsstrategie für geringqualifizierte Personen ist Teil des stadträtlichen Legislaturprogramms 2022–2026.

Personen, die keinen Lehrabschluss haben, sind häufiger auf Sozialhilfe angewiesen und von Armut betroffen. Die Stadt Winterthur möchte diese Menschen gemäss dem Grundsatz «Arbeit dank Bildung» unterstützen. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, berufliche Qualifikationen zu erlangen und fehlende Grundkompetenzen nachzuholen. Dazu gehören Lesen, Schreiben, Rechnen, mündliche Ausdrucksfähigkeit in deutscher Sprache und die Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Das Schliessen der Bildungslücken erhöht die Chancen der Betroffenen, eine Stelle zu finden oder ihre Stelle auch in einem anspruchsvoller werdenden Arbeitsumfeld zu behalten.

Die Stadt hat deshalb gemeinsam mit Partner:innen aus Wirtschaft und Gesellschaft eine Bildungsstrategie erarbeitet. Die Strategie umfasst drei Schritte: Zuerst geht es darum, geringqualifizierte Personen zu erreichen, um dann ihren Bildungsbedarf abzuklären, sie zu beraten und so schliesslich Bildung zu ermöglichen. Die Basis dafür sind die Vernetzung und Koordination der beteiligten Stellen und geeignete Angebote.