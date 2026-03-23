Stadtrat vergibt Aufträge an Schulfahrdienste neu

Der Stadtrat hat die Aufträge für die Schulbus- und die Taxifahrleistungen im Rahmen von zwei Submissionsverfahren neu vergeben. Den Zuschlag erhielten die beiden bisherigen Anbieter. Damit übernimmt EUROBUS welti-furrer weiterhin die Schulbus- und Taxi Schönenberger die Taxitransporte zwischen Wohnort und Schule, wo nötig.

Weil die bestehenden Verträge für die Schüler:innen-Transporte Ende Juli 2026 auslaufen, hatte der Stadtrat zwei offene Submissionsverfahren für die Neuvergabe eröffnet. Für die Schulbusfahrten ging eine Offerte, für die Taxifahrten gingen drei Offerten ein. Eine Anbieterin zog ihre Offerte im Verlauf des Verfahrens jedoch zurück. Die beiden bisherigen Unternehmen haben nun die neuen Aufträge erhalten: EUROBUS welti-furrer für die Schulbus- und Taxi Schönenberger für die Taxifahrleistungen.

Für den Stadtrat ist die Qualität der Unternehmen und ihres Personals entscheidend. Im Mittelpunkt stehen dabei die Zuverlässigkeit der Disposition, die Sicherheitsstandards, das Nachhaltigkeitskonzept sowie schnelle Reaktionszeiten bei kurzfristigen Änderungen. Ebenso wichtig sind die Ausbildung, die Erfahrung und die Professionalität des Personals im täglichen Umgang mit den Schüler:innen. Die eingereichten Konzepte zeigen, dass die ausgewählten Anbieter über die notwendige Fachkompetenz und Erfahrung verfügen, um auch anspruchsvolle Transportsituationen sicher, umsichtig und zuverlässig zu bewältigen.

Mit diesem Entscheid stellt der Stadtrat sicher, dass die Schulbus- und Taxitransporte von Schüler:innen zuverlässig, sicher und auf einem hohen qualitativen Niveau erbracht werden, und berücksichtigt dabei sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte.