Die Digitalisierung bestimmt heute zunehmend die Arbeitswelt und stellt die Stadtverwaltung Winterthur vor neue Herausforderungen. Mit der neuen HR-Strategie 2021 bis 2026 zeigt der Stadtrat auf, wie er diesen Herausforderungen begegnen will und welche Schwerpunkte er dabei setzt.

New Work, New Leadership, Arbeit 4.0: Die Arbeitswelt verändert sich im Zuge der Digitalisierung in grossen Schritten. Agile, interdisziplinäre Vorgehensweisen werden zunehmend gefragter, Aufgabenfelder und Berufsprofile verändern sich und stellen ganz neue Anforderungen an das Personal. Im Rahmen einer Personalstrategie können auf solche Herausforderungen passende Antworten gefunden werden. Der Stadtrat hat darum eine neue HR-Strategie für die Stadtverwaltung Winterthur für die Zeitspanne 2021 bis 2026 erarbeiten lassen. Sie liegt nun vor und ist durch den Stadtrat verabschiedet worden.

Die neue HR-Strategie legt den Fokus auf drei Handlungsfelder: Führungs- und Unternehmenskultur, Arbeitgeberattraktivität / Employer Branding sowie Personalentwicklung. Angesichts der Dynamik in diesen Handlungsfeldern wird kein umfassender Massnahmenkatalog für die Strategieperiode festgelegt. Vielmehr erfolgt die Umsetzung auf verschiedenen Ebenen: einerseits mit stadtweiten Massnahmen und Projekten, andererseits mit departementalen und bereichsspezifischen Massnahmen, die in den jeweiligen Roadmaps der Departemente festgehalten werden.

Erarbeitet wurde die neue Strategie unter Einbezug von zahlreichen Führungskräften und HR-Fachleuten in der Stadtverwaltung. Sie soll der Stadt zur mittel- bis langfristigen Steuerung ihrer wichtigsten Ressource – den Mitarbeitenden – dienen. Im Grunde geht es darum, sicherzustellen, dass die richtigen Mitarbeitenden zur richtigen Zeit am richtigen Ort eingesetzt werden können, sodass alle aktuellen und zukünftigen Aufgaben in der Stadtverwaltung ohne Unterbruch und in der gewünschten Qualität bewältigt werden können.

Eine elektronische Version der HR-Strategie 2021-2026 kann unter stadt.winterthur.ch heruntergeladen werden.