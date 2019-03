Der Stadtrat hat an seiner heutigen Sitzung das bereits angekündigte Projekt zum Anschluss der Pensionskasse der Stadt Winterthur an eine andere Trägerschaft beschlossen. Die effektive Umsetzung steht unter dem Vorbehalt, dass der Grosse Gemeinderat am kommenden Montag den beantragten Kredit über 144 Millionen Franken für die Ausfinanzierung der Pensionskasse annimmt.