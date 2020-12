Am 1. Dezember wurden der Kultur- und der Förderpreis 2020 des Winterthurer Stadtrates an das Team der Kunsträume Oxyd und an die Bildende Künstlerin Sarah Hablützel überreicht. Die Preisfeier fand aufgrund der Corona-Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zwei kurze Videoclips stellen nun die Preisträgerinnen näher vor und würdigen ihr Engagement und ihr künstlerisches Schaffen.

Am 1. Dezember 2020 überreichte Stadtpräsident Michael Künzle im Namen des Winterthurer Stadtrats den diesjährigen Kulturpreis an das ehemalige und das aktuelle Team der Kunsträume Oxyd und den Förderpreis an die Bildende Künstlerin Sarah Hablützel.

Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Feier Im Oxyd im engsten Kreis und in verkürzter Form statt. Um die Preisträgerinnen dennoch angemessen würdigen zu können, wurden zwei Kurzclips erstellt, die ab heute online sind. Die Videoclips stellen die Preisträger näher vor und würdigen ihr Engagement und ihr künstlerisches Schaffen.

Beide Preise sind mit 10 000 Franken dotiert. Mit dem Kulturpreis zeichnet der Stadtrat Institutionen oder Personen aus, die sich im kulturellen Leben der Stadt Winterthur besonders verdient gemacht haben. Der Förderpreis wird jährlich öffentlich ausgeschrieben. Teilnahmeberechtigt sind Winterthurer Kulturschaffende bis zum vollendeten 35. Altersjahr.

Ein Bild der Preisträger sowie die Video-Clips können unter stadt.winterthur.ch/kultur heruntergeladen werden.