Wichtige Projekte und Vorhaben des Tiefbauamtes in den letzten sechs Jahren:



In die Amtszeit von Peter Gasser fallen die Volksabstimmungen zum Beitritt der Stadt Winterthur zur gemeinsamen Anstalt «Regionale Abwasserentsorgung Tösstal» und der Kredit für den Neubau der Brücke «Querung Grüze» für den öffentlichen Verkehr. Die Gleisquerung Zürcherstrasse mit Kesselhaus- und Salzhausplatz sowie die Regenbecken Schützenwiese und Talacker wurden eröffnet, die Baustelle «Rampe 21» (Veloquerung, Personenunterführung, Velostation, Gestaltung Rudolfstrasse) vollendet. Das Veloparking Esse wird realisiert und das neue Verkehrskonzept rund um den HB Winterthur wurde eingeführt. Bei der Erneuerung der Breitestrasse kam erstmals in Winterthur ein lärmarmer Belag zur Anwendung. Die Strassenprojekte für die Technikumstrasse, Frauenfelderstrasse, Tösstalstrasse und Wülflingerstrasse wurden konkretisiert. Das Tiefbauamt prüft Machbarkeit und Zweckmässigkeit der Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze für die Eingabe ins nächste Agglomerationsprogramm des Bundes. Neu stehen dem Tiefbauamt Rahmenkredite von je rund 4,5 Millionen für die Priorisierung des ÖV und für die Verbesserung der Veloinfrastruktur zur Verfügung. Der Werkhof Tiefbau an der Obermühlestrasse wurde saniert und modernisiert. Die Reviere des Strasseninspektorats wurden von neun auf sieben optimiert. In die Scheune beim Schloss Wülflingen wird ein zeitgemässer Revierstützpunkt für das Strasseninspektorat eingebaut und für den Stützpunkt Kiesstrasse liegen Projekt und Kredit vor. Die Altstadt wurde mit Unterflurcontainer für Kehricht ausgerüstet und ein top modernes Elektro-Sammelfahrzeug wurde angeschafft. Ein neuer roter Gebührensack wurde eingeführt. Nachdem das Projekt Mehrspur Zürich-Winterthur (Brüttenertunnel) in das Investitionsprogramm «Step 2035» des Bundes aufgenommen wurde, kommt dem Tiefbauamt eine wichtige Rolle bei der Koordination, Einflussnahme und Begleitung dieses SBB-Vorhabens zu. Nach einem ersten Schritt 2017 wurden per 2019 sämtliche Verkehrsthemen beim Tiefbauamt zusammengeführt und damit verbunden eine umfassende Organisationsentwicklung im ganzen Tiefbauamt eingeleitet. Die Umsetzung der flächendeckenden Blauen Zonen wurde an die Hand genommen, ein Konzept für eine Stadthausstrasse ohne Durchgangsverkehr ausgearbeitet, ein Zielbild Temporegime erarbeitet, die Veloschnellrouten planerisch aufgearbeitet und konkretisiert, eine Bestandsaufnahme der Verkehrsmanagement-Infrastruktur durchgeführt und entsprechende Massnahmen aufgezeigt sowie eine Schwachstellenanalyse für Fuss- und Veloverkehr erstellt. Darüber hinaus wurden zahlreiche Verkehrskonzepte erarbeitet und die Berücksichtigung von verkehrlichen Aspekten für alle Verkehrsteilnehmenden in den Strassenprojekten sichergestellt.