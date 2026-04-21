Stadtgrün lanciert neues Freiwilligenprogramm «Stadtnatur Winterthur»

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Stadtgrün Winterthur bietet naturinteressierten Freiwilligen neu die Möglichkeit, sich aktiv für eine naturnahe Umgebung im Siedlungsraum einzusetzen. Durch Weiterbildung und angeleitetes Arbeiten sollen Interessierte einen vertieften Einblick in ökologische Zusammenhänge erhalten. Die Mitarbeit der Freiwilligen ermöglicht es Stadtgrün Winterthur, die Biodiversität im Siedlungsraum weiter zu fördern, die ökologisch wertvollen Grünflächen vermehrt zu pflegen und das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung zu stärken.

Das neue Programm «Stadtnatur Winterthur» bietet naturinteressierten Freiwilligen die Möglichkeit, aktiv die Grünanlagen und die Natur im Siedlungsraum mitzugestalten und dabei von den Fachpersonen von Stadtgrün Winterthur zu lernen. Angesprochen sind Personen, die regelmässig im Rahmen von freiwilligen Einsätzen unter professioneller Anleitung der Gärtner:innen und Ökolog:innen von Stadtgrün an der Gestaltung, Pflege und Aufwertung der städtischen Grünflächen mitwirken wollen. Dabei erfahren sie viel über natürliche und gestalterische Zusammenhänge im Siedlungsraum und erlernen einfache gärtnerische Arbeitstechniken. In Gruppen von etwa 5 bis 8 Freiwilligen werden so beispielsweise Wiesen mit Blumenpflanzungen aufgewertet, Kleinstrukturen wie Ast- und Steinhaufen angelegt oder Wildhecken gepflanzt und geschnitten.

«Stadtnatur Winterthur» ist ein Baustein von zahlreichen Massnahmen, mit denen Stadtgrün die Stadt Winterthur grüner, naturnaher und vielfältiger gestalten und der Bevölkerung die Möglichkeit zum Mitmachen und Nachahmen geben will. Das neue Freiwilligenprogramm ist das Pendant zu den «Winti Rangern», die seit über zehn Jahren das Forstpersonal bei der Pflege des städtischen Waldes erfolgreich unterstützen.

Abgesehen von der Einführung und Betreuung verursacht das Programm der Stadt keine zusätzlichen Kosten. Stadtgrün erhofft sich aber einen erheblichen Nutzen, einerseits durch konkrete zusätzliche Arbeiten, die im Rahmen der vorhandenen Mittel nicht erledigt werden könnten und andererseits durch motivierte und informierte Teilnehmende, welche weitere Personen zum Nachahmen animieren.

«Stadtnatur Winterthur» sucht Freiwillige, die … die Pflanzen- und Tierwelt in der Stadt wirkungsvoll fördern möchten.

gerne in der Natur arbeiten.

neugierig sind und ein allgemeines Naturinteresse haben.

ihr Umfeld pflegen und stärken möchten.

sich vorstellen können, 1 bis 2 Einsätze für 1 bis 3 Stunden im Monat zu leisten. «Stadtnatur Winterthur» bietet: Weiterbildungsmöglichkeiten

Unfallversicherung während der Einsätze

Arbeitsgeräte wie z.B. Leuchtweste, Handschuhe, Jätwerkzeug, etc.

Weitere Informationen

Interessierte erhalten an einem Informationsanlass (Termin noch nicht bekannt) nähere Einblicke in die Arbeiten und die Einsatzplanung. Ein Schnuppereinsatz bietet ihnen die Gelegenheit zu prüfen, ob ein Engagement ihren Erwartungen entspricht.

Anmeldung für weitere Informationen unter: Stadtnatur Winterthur