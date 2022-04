2019 musste der Stadtfallenweg zwischen Obermühlestrasse und dem Schulhaus Schönengrund aufgrund der Bauarbeiten für das neue Polizeigebäude gesperrt werden. Das beliebte Wegstück wird ab 19. April wieder eröffnet.

Zur Zeit führt am Stadtfallenweg eine beauftragte Gartenbaufirma diverse Umgebungs- und Anpassungsarbeiten durch. Diese dauern noch ca. zwei Wochen. Während dieser Zeit ist es zu gefährlich, den Weg für Fussgängerinnen und Fussgänger und Velofahrende schon freizugeben. Anschliessend an diese Arbeiten wird der Deckbelag eingebaut. Dies kann allerdings nur bei guter Witterung geschehen. Der Stadtfallenweg zwischen Obermühlestrasse und dem Schulhaus Schönengrund wird nach Ostern, also ab dem 19. April, wieder offen sein. Das Strasseninspektorat dankt den Fussgängerinnen und Fussgängern und Velofahrenden für die Geduld während der Schliessung.