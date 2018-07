Mit dem Abschluss der Bauarbeiten an der Breitestrasse kehren die Busse der Linie 12 auf ihre angestammte Strecke zurück. Damit besteht für Anreisende mit dem Auto auch wieder die Möglichkeit, das Fahrzeug in den Parkhäusern Teuchelweiher oder Technikum abzustellen und mit einem regulären Busticket das Bruderhaus zu erreichen.

Während mehreren Monaten verkehrten die Busse der Linie 12 auf einer verkürzten Strecke, um trotz der grossen Baustelle in der Breite Pünktlichkeit und Anschlüsse zu gewähren. Jetzt, mit dem Abschluss der Bauarbeiten verkehren die Busse der Linie 12 ab sofort wieder in beide Richtungen auf der angestammten Strecke Archstrasse/HB – Technikumstrasse – Zeughausstrasse – Breite – Bruderhaus. Damit wird das Quartier rund um die Wylandstrasse vom Busverkehr entlastet und die Haltestellen «Technikum», «Zeughaus», «Waldheim», «Turmstrasse» und «Nussbaumweg» werden ab dem 27. Juli wieder regulär bedient. Wer mit dem Auto anreist, hat ab sofort wieder die Möglichkeit, das Fahrzeug in den Parkhäusern Teuchelweiher oder Technikum abzustellen, um mit dem Bus das beliebte Naherholungsgebiet zu erreichen. Zur Erinnerung: Das Bruderhaus verfügt nur über eine beschränkte Anzahl Parkplätze.

Der Fahrplan erfährt keine Änderungen:

Erste Fahrt ab Archstrasse/HB jeweils Mittwoch und Samstag, 11.17 Uhr, Sonntag, 10.17 Uhr

Letzte Fahrt ab Bruderhaus jeweils um 17.31 Uhr.

Dazwischen verkehren die Busse im 30-Minuten-Takt.



Weitere Angaben auf: https://stadt.winterthur.ch/stadtbus/fahrplan/spezialfahrplaene.