Nicht erst seit der Corona-Krise ist klar: Die Digitalisierung hat unseren Alltag grundlegend verändert. Die schweizweit durchgeführten Digitaltage vom 9. bis zum 10. November wollen die Bevölkerung darum für das wichtige Thema sensibilisieren und auf Chancen und Risiken dieser weltweiten Entwicklung aufmerksam machen. Der Stadtrat unterstützt den Verein Digital Winterthur, der für die Organisation und Durchführung des Events in Winterthur verantwortlich zeichnet, mit 20 000 Franken.

Die Digitaltage finden seit 2017 jährlich und schweizweit statt. Sie verfolgen das Ziel, die Digitalisierung für die Schweizer Bevölkerung erlebbar zu machen, eine vertiefte Debatte anzuregen und die Chancen und Herausforderungen dieser wichtigen Entwicklung aufzuzeigen.

Die Digitaltage Winterthur finden 2021 vom 9. bis zum 10. November statt: Am 9. November steht ein Online-Event in Zusammenarbeit mit E-Government Schweiz, dem Vermessungsamt der Stadt Winterthur und dem Bundesamt für Landestopografie Swisstopo zum Thema «Geodaten: Einsatz im Alltag» auf dem Programm. Am 10. November wird der reguläre Digitaltag in Winterthur durchgeführt, bei dem der Fokus auf den Einwohnerinnen und Einwohnern liegt. Für Unternehmen, Verbände, Vereine, Wissenschaft und die öffentliche Hand ist der Anlass darüber hinaus eine wichtige Plattform für die Vernetzung. Die Stadt Winterthur ist bei der Durchführung sowohl konzeptionell als auch organisatorisch über die Fachstelle Smart City und die Informatikdienste involviert. Das Thema «Smart City» ist neben «Energie & Nachhaltigkeit», «Industrie 4.0» und «Bildung» eines der Fokusthemen der diesjährigen Ausgabe.

Mit der Unterstützung der Digitaltage will die Stadt Winterthur die Zusammenarbeit zwischen lokalen Akteuren und den Einbezug der Bevölkerung hinsichtlich dem wichtigen Thema Digitalisierung fördern. Vor diesem Hintergrund hält es der Stadtrat für sachgerecht und angemessen, den Anlass mit einer Zuwendung von insgesamt 20 000 Franken zulasten des Stadtratskredits zu unterstützen.

Weitere Informationen zum Event sind auf der Website des Vereins Digital Winterthur zu finden: www.digital-winterthur.ch.