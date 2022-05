Der Stadtrat hat das Projekt zur Sanierung des ehemaligen Stadtwerkgebäudes an der Unteren Vogelsangstrasse und der angrenzenden Reihenhäuser an der Frohbergstrasse genehmigt. Mit der Gesamtsanierung will er die architektonische Qualität der Liegenschaften erhalten und gleichzeitig attraktive und zeitgemässe Mietflächen schaffen.

Die geplante Sanierung umfasst die Gewerbeliegenschaft an der Unteren Vogelsangstrasse 11 und Frohbergstrasse 8 sowie vier zweigeschossige Reihenhäuser an der Frohbergstrasse 10 bis 16. Bis ins Jahr 2017 wurden das Gebäude an der Unteren Vogelsangstrasse und einzelne Räume an der Frohbergstrasse durch Stadtwerk Winterthur genutzt. Nach dem Auszug des städtischen Betriebs und der Übertragung der Liegenschaften ins Finanzvermögen baute die Stadt die Räumlichkeiten für eine gewerbliche Zwischennutzung um und vermietete sie bis Ende 2022. Auch die Wohnungen an der Frohbergstrasse waren vermietet – im Hinblick auf die Sanierung wurden diese Mietverträge aufgelöst.

Mit den gewählten Sanierungsmassnahmen will der Stadtrat das charakteristische Erscheinungsbild sowie die architektonische Qualität des Ensembles, das 1958 gebaut wurde, erhalten. Zudem soll die Weiternutzung des Gebäudes mit attraktiven und zeitgemässen Mietflächen für mindestens weitere dreissig Jahre sichergestellt werden. Neben diversen Instandsetzungsmassnahmen wird die Gebäudetechnik erneuert, und für die Wärmeerzeugung wird eine Erdsonden-Wärmepumpe installiert. Mit diesem Wechsel auf erneuerbare Energie leistet die Stadt einen aktiven Beitrag an den Klimaschutz. Durch die zusätzliche Isolation von Nutzflächen kann sie zudem das Mietangebot der Liegenschaft deutlich steigern.

Die Gesamtinvestitionen für das Sanierungsprojekt belaufen sich auf 15,3 Millionen Franken, wobei der Stadtrat für die Instandsetzung der Liegenschaft einen Betrag von 12,9 Millionen Franken für gebunden erklärt hat. Die Sanierung, die Anfang 2023 startet, dauert rund 22 Monate. Die Flächen sind voraussichtlich gegen Ende 2024 bezugsbereit. Bereits jetzt laufen Vertragsverhandlungen mit Interessenten, die die Räumlichkeiten nach der Sanierung mieten wollen.